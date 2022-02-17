ما الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية؟

01:29 م الخميس 17 فبراير 2022
ما الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية؟

التيار الكهربائي

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كتب- محمد صلاح:

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل، الفرق بين التكلفة النمطية والفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض للمنشآت السكنية.

وبحسب الجهاز فإن الفرق بين التكلفة الفعلية والنمطية تتمثل في التالي:

- يقصد بالتكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كافة مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية بالإضافة إلى أجور التركيب وضريبة القيمة المضافة.

- يقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة +4% من إجمالي قيمة توريد المهمات (مصاريف النقل والتخزين) + 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ وضريبة قيمة مضافة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ، وإجمالي تكلفة التركيب، وضريبة قيمة مضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.​

التيار الكهربائي حماية المستهلك

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