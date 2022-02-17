أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس فيروس كورونا الحد الأدنى للأجور أسعار الذهب أوميكرون أخبار BBC

بطاقات الدعم.. بيان من التموين بشأن سلع شهر فبراير

01:18 م الخميس 17 فبراير 2022
بطاقات الدعم.. بيان من التموين بشأن سلع شهر فبراير

بطاقة تموينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.

وقالت الشركات، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، إنه تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات شهر فبراير الجاري حتى الآن، كما يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 15 إلى 20%.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

البطاقات التموينية بطاقات الدعم وزارة التموين السلع المدعمة المنتجات الغذائية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ظاهرة الأخدود العلوي.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد انتهاء التقلبات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا