بالورود.. شركة قطارات النوم تحتفل بعيد الحب مع ركاب القطار"86" (صور)

كتب- أسامة علي:

احتفلت الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات قطارات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، بعيد الحب على طريقتها الخاصة.

ونظمت الشركة احتفالية لركاب قطار النوم "86" اليوم الاثنين 14 فبراير بمناسبة عيد الحب، حيث قدمت هدايا للركاب عبارة عن ورود، وسط سعادة كبيرة من الركاب المصريين والأجانب بمشاركة المهندس أشرف رسلان رئيس الشركة الوطنية لعربات النوم ومستشار وزير النقل.

وأكد رئيس شركة قطارات النوم، سعي الشركة لتطوير الخدمة السياحية داخل قطارات النوم، والعمل على الارتقاء بالخدمة السياحية داخل القطارات من أجل تقديم خدمة أفضل.