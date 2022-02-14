مظهر شاهين يكشف تفاصيل تعرض قناته على "يوتيوب" للاختراق

كتب- محمود مصطفى:

كشف الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، تفاصيل تعرض قناته على يوتيوب للاختراق، أمس.

وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه اكتشف تعرض القناة للاختراق أمس، ووضع الشخص المتورط في ذلك رقم الهاتف الخاص به بدلًا من هاتف شاهين.

وتابع شاهين: "أجريت اتصالات بمسؤولي المكتب المسؤول عن تدشين القناة في يوتيوب، وحصلوا على بعض البيانات الخاصة بي، وجار العمل على استعادتها الآن".

وأوضح: "أعلنت على صفحتي في فيسبوك تعرض قناتي للاختراق، لأبرئ ذمتي، حتى لا يستخدمها أحد في نشر أي شي مسيئ".