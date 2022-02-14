أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

مظهر شاهين يكشف تفاصيل تعرض قناته على "يوتيوب" للاختراق

05:55 م الإثنين 14 فبراير 2022
مظهر شاهين يكشف تفاصيل تعرض قناته على "يوتيوب" للاختراق

مظهر شاهين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

كشف الدكتور مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، تفاصيل تعرض قناته على يوتيوب للاختراق، أمس.

وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنه اكتشف تعرض القناة للاختراق أمس، ووضع الشخص المتورط في ذلك رقم الهاتف الخاص به بدلًا من هاتف شاهين.

وتابع شاهين: "أجريت اتصالات بمسؤولي المكتب المسؤول عن تدشين القناة في يوتيوب، وحصلوا على بعض البيانات الخاصة بي، وجار العمل على استعادتها الآن".

وأوضح: "أعلنت على صفحتي في فيسبوك تعرض قناتي للاختراق، لأبرئ ذمتي، حتى لا يستخدمها أحد في نشر أي شي مسيئ".

مظهر شاهين مسجد عمر مكرم يوتيوب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة في هذا التوقيت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا