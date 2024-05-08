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برلمانية النور تهاجم الحكومة بسبب ارتفاع الدين إلى 1049 مليار جنيه

01:46 م الأربعاء 08 مايو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

هاجم النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، الحكومة الحالية وذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2022/2023.

وقال خيرالله: نشاهد دول تعيش ليل ونهار في تحديات، ورغم ذلك حققت نجاحات، مستشهدا في حديثه بالصين واليابان.
وواصل هجومه على الحكومة، قائلا،: "هو انتوا خلاص اعتمدتوا أن الرئيس بيجرى وأنتم متداريين محدش شايفكم"
وأضاف: عندنا شغل كتير وللأسف نحن دولة صغار موظفين، أين الشمول المالي والحوكمة، فهي كلمات أصبحت غريبة علينا.
وتابع: عندنا أرقام مرعبة، في الدين، كان عندنا رقم 124 مليار جنيه ديون عام 2009/2010، وفي عام 2017 أصبح 700 مليار جنيه ديون، والآن ارتفع ذلك الرقم إلى 1049 مليار جنيه.

وأضاف خيرالله، نريد بناء الإنسان وهو الذي يحمى البلاد، متابعا: مشكلة فلسطين لن تحل إلا بعد أن تكون مصر قوية محتاجين أن نكون على قدر التحدي.

مجلس النواب الدكتور حنفى جبالى مناقشة الحساب الختامي
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