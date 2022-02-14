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تصل إلى 400 جنيه.. السكة الحديد: احذر 15 مخالفة تعرضك للغرامة الفورية

05:59 م الإثنين 14 فبراير 2022
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ركاب القطارات من التعرض للغرامة الفورية حالة ارتكاب المخالفات أثناء استخدام مرفق السكة الحديد وتحديدًا العبث بأجهزة ومعدات القطارات أو تعطيل حركتها على سبيل المثال "شد فرامل الطوارئ بدون داعي".

ويرصد "مصراوي" المخالفات والغرامات المقررة في حال ارتكابها والتي جاءت كالتالي:

1- النزول أو الصعود من القطارات أثناء مسيرها الغرامة 50 جنيهًا.

2- القاء المخالفات أو وضع ملصقات داخل المحطات أو القطارات الغرامة 50 جنيهًا.

3- العبور من الأماكن الغير مخصصة لعبور المشاة الغرامة 50 جنيهًا.

4- دخول محطات السكة الحديد بدون تذكرة الغرامة 50 جنيهًا.

5- ركوب قطارات الـ TOP VIP الغرامة 100 جنيهً.

6- ركوب قطارات النوم والـ VIP بدون تذكرة الغرامة 40 جنيهًا.

7- ركوب القطارات الإسباني والفرنساوي المكيفة بدون تذكرة الغرامة 30 جنيهًا.

8- ركوب القطارات الدرجة الثالثة ذات التهوية بدون تذكرة الغرامة 50 جنيهًا.

9- ركوب قطارات تحيا مصر بدون تذكرة الغرامة 20 جنيهًا.

10- التدخين بالمحطات أو داخل القطارات الغرامة 70 جنيهًا.

11- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وتعطيل حركتها الغرامة 200 جنيه.

12- الركوب على أسطح القطارات أو بين العربات الغرامة 200 جنيه.

13- حمل أي مواد قابلة للاشتعال الغرامة 420 جنيهًا.

14- حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى الغرامة 420 جنيهًا.

15- نقل الحيوانات الأليفة داخل القطارات الغرامة 421 جنيهًا.

هيئة السكة الحديد القطارات الغرامات الفورية

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