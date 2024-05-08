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وزير الشؤون النيابية يعترض: لسنا حكومة الرمل والزلط.. وجبالي يعقب

02:17 م الأربعاء 08 مايو 2024

المستشار حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:
رفض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، وصف النائب أحمد فرغلي للحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط، وأن الحكومة الحالية ليست لديها أي حكمة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للدولة 2022-2023 بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ومن جانهه عقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على حديث وزير الشئون النيابية، مؤكدا أنه سيتم إثبات ما قاله الوزير وما قاله النائب في المضبطة خاصة أن الرأيان محترمان.


وكان النائب أحمد فرغلي هاجم الحكومة خلال تعليقه على الحساب الختامي، مؤكدا أن الحكومة احالية مهتمة ببناء الأسفلت واستادات الكرة في العاصمة الإدارية، واصفا الحكومة بأنها حكومة الرمل والزلط.

المستشار حنفي جبالي وزير الشؤون النيابية مناقشة الحساب الختامي
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