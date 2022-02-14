حراسة وتسويق.. القاهرة تطرح مناقصتين جديدتين (شروط وتفاصيل)

كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات، إدارة التعاقدات بالمبنى الغربي، بعابدين، عن طرح مناقصات عامة وذلك للأصناف الآتية:

- مناقصة عامة لطرح أعمال الدلالة والتسويق لمحافظة القاهرة بين مكاتب الخبراء المثمنين وفقاً لنظام النقاط (لمدة ثلاث سنوات).

- مناقصة عامة لأعمال الأمن والحراسة لجبانات وادي الراحة جنوب طريق القطامية بالعين السخنة.

وتعقد جلسة فتح المظاريف الفنية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، وفقًا لتاريخ ونوع كل عملية وذلك بالعنوان التالي (إدارة التعاقدات، المبنى الغربي بعابدين).

وتقدم العطاءات في مظروفين إحداهما فني مصحوبًا بالتأمين المؤقت، والآخر مالي بمقر الإدارة.

ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد ميعاد فتح المظاريف الفنية أو غير المصحوبة بالتأمين المؤقت.

ويستكمل التأمين المؤقت في حالة رسو العملية إلى نسبة 5% كتأمين نهائي.