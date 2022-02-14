6 إجراءات مهمة.. ماذا تفعل إذا أُصبت بفيروس كورونا؟

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك عددا من الإجراءات الواجب اتباعها حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "عبدالغفار" في منشور توعوي عبر فيسبوك، أنه إذا أصيب أي شخص بكورونا عليه باتباع التالي:

1- لا تقلق

2- اعزل نفسك من 5-7 أيام وخذ قسط وفير من النوم

3- ارسل رسالة لرقم العزل المنزلي 1440

4- أكثر من شرب السوائل والمياه

5- استخدم مخفضات الحرارة والمسكنات عند اللزوم فقط

6- إذا شعرت بالأعراض التالية توجه على الفور إلى عيادة الأمراض الصدرية أو قسم الطوارئ في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية

وتشمل هذه الأعراض: صعوبة في التنفس، انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92، الاضطراب في درجة الوعي، ارتفاع متواصل في درجة الحرارة لا يستجيب لمخفضات الحرارة لمدة 48 ساعة