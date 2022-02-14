السيسي: أفريقيا تعاني من الفقر والجهل ومن الضروري دعمها

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قارة أفريقيا أقل قارات العالم تقدمًا وتعاني من الفقر والجهل، ومن الضروري دعمها.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2022" في دورته الخامسة، بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية.

وأضاف السيسي أن "أفريقيا لأسباب تاريخية كانت دائما متأخرة، ومع التقدم الإنساني اللي حصل فضلنا متأخرين، مش ممكن نفضل ندفع ثمن هذا، القارة هي أقل قارات العالم تقدما وبها حجم فقر وجهل وتخلف كبير جدا، طب الدول دي مع فقرها هتتعامل مع التحديات الجديدة إزاي؟".

ولفت الرئيس السيسي إلى التجربة المصرية في التنمية، قائلًا إنه جرى تنفيذ مشروعات تنموية بـ400 مليار دولار، فيما تتكلف مبادرة حياة كريمة نحو 40 مليار دولار.

وتابع: "عشان نقدر نكون في مكان مناسب، وعشان أكون مركز لطاقة الكهرباء، وده كان لازم تكون شبكة الكهرباء بتاعتنا مستعدة عشان تنقل الكهرباء لليبيا والسودان والأردن وإسرائيل".

وواصل: "البنية الأساسية في أفريقيا عشان تتعمل وتوصل لحالة الرضا، وبتكلم على مصر هنا، صرفنا 400 مليار دولار، وفي أي وقت كنا بنعمل إصلاح اقتصادي كان المواطن معندوش استعداد للتجاوب، لكن لما وجد الواقع، تحمل إجراءات اقتصادية صعبة هذه المرة".