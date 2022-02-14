صور.. أوقاف الأقصر تتسلم 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام

الأقصر- محمد محروس:

استقبلت مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الإثنين، الدفعة الأولى من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الإطعام لهذا العام 2022 م، وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ سيد محمد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف في الأقصر، أنه سيجري توزيع هذه اللحوم فى إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر.