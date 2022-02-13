حالة الطقس حتى الجمعة: عودة الأمطار.. وظاهرة جوية مسيطرة

الأمين العام لمنظمة الأوبك يزور متحف الحضارة في الفسطاط

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 14 فبراير 2022 إلى السبت 19 فبراير 2022، ويكون طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الاثنين 14 فبراير 2022:

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية من 4 الى 8 صباحًا تقريبًا.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 15 فبراير 2022:

- شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من 4 الى 8 صباحا تقريبًا)، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 16 فبراير:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.

- نشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الخميس 17 فبراير 2022:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.

- نشاط رياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة والسبت 18 و19 فبراير 2022:

- شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا.

نشاط رياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



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