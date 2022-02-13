وزير الري يتابع استعدادات استضافة "أسبوع القاهرة الخامس للمياه"

كتب- أحمد مسعد:

ترأس الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الأول للجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، بمشاركة الدكتور عبدالقوي خليفة، رئيس اللجنة، والأستاذ بجامعة عين شمس ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وأعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع، حيث تعكف اللجنة العلمية على وضع المعايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وقواعد نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه، حيث تضم اللجنة العلمية في عضويتها نخبة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وصرح الدكتور عبدالعاطي بأنه سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانا من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ، مضيفا أن هذا الحدث السنوي المهم يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأوضح الوزير أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية مما جعله محور دعم واهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليميا ودوليا، مؤكدا على أن وزارة الري حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018 حيث تم تنظيم أسبوعي القاهرة الثالث والرابع للمياه في موعدهما على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظرا لجائحة فيروس كورونا المستجد ، من خلال عقد عدد من الجلسات بتواجد فعلي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعقد العديد من الجلسات افتراضيا.

وتواصل السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه مجهوداتها من أجل الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية، كما تقرر إصدار الإعلان الأولي للأسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن الأسبوع باللغتين العربية والإنجليزية خلال شهر مارس القادم.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروضا ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح أسبوع القاهرة للمياه واحدا من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس الأمر الذي يضيف زخما علميا للأسبوع ويساعد على تبادل الأفكار والخبرات ويساهم في تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية.

كما يقام على هامش الأسبوع معرضا لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه، ويتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه في 3 دقائق والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام للعام الخامس على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.​