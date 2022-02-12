القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات في بورسعيد

الأرصاد: زيادة فترات سطوع الشمس نهارًا.. والأحد أكثر استقرارًا

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، وكان أبرزها، السيسي يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا ويعرب عن تطلعه لزيادة استثماراتهم، وزيارة رئيس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، البرلمان يوافق على تعديلات الشهر العقاري، الأرصاد تعلن طقس الأحد ودرجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- السيسي يلتقي وزيرة خارجية ألمانيا ويعرب عن تطلعه لزيادة استثماراتهم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية،أنالينا بيربوك، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة.

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- رئيس الوزراء يتفقد مبنى البرلمان وميدان ساري العلم بالعاصمة الإدارية

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التي بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان ساري العلم.

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- صقيع على شمال الصعيد.. الأرصاد تعلن طقس الأحد ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية غدًا الأحد على كافة الأنحاء.

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- تعديلات الشهر العقاري.. تعرف على خطوات تسجيل الممتلكات وفق آخر تحديث

نصت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعها على عدد من القواعد المنظمة لعملية الشهر.

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- الحد الأدنى للأجور.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالقطاعين العام والخاص

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريًا.

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- 23 توجيهًا مهمًا من التربية والتعليم استعدادًا لعودة الدراسة بالترم الثاني

وجهّت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بالاستعداد لعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

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