6 رسائل من وكيل الأزهر في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

07:29 م السبت 12 فبراير 2022
6 رسائل من وكيل الأزهر في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

د. محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف

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كتب- محمود مصطفى:

وجّه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، 6 رسائل خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي جاء بعنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وهي:

الرسالة الأولى: "عقد المواطنة قديم قدم المجتمعات الإنسانية، غير أنها كانت مواطنة متذبذبة بحسب ما تسمح به الأنظمة السائدة، فلم تتحقق مواطنة كاملة إلا في عصر الحقوق والحريات".

الرسالة الثانية: "عقد المواطنة يضمن الممارسات التي لا تحتوي أي قدر من التفريق أو الإقصاء لأي فئة من فئات المجتمع، ويتبنى سياسات تقوم على قبول التعددية الدينية والعرقية والاجتماعية التي تعد مظهرا من مظاهر ثراء المجتمع".

الرسالة الثالثة: "الفكر الإسلامي يضمن بثرائه وتجاربه أن نبني حضارات قائمة على مواطنة حقيقية بغض النظر عن العقيدة أو اللون أو العرق".

الرسالة الرابعة: "الطريقة المثلى لتحقيق مواطنة حقيقية هو إتاحة ممارسة الحقوق والحريات للجميع في مناخ ديمقراطي آمن دون تمييز".

الرسالة الخامسة: "تنمية ثقافة المواطنة لدى النشء ضرورة تقع على عاتق المؤسسات التربوية والتثقيفية المسئولة، التي يجب أن تعنى بتأمين موقع متقدم للوطن بسواعد أبنائه".

الرسالة السادسة: "تخوف البعض من تأثير المواطنة العالمية على الخصوصيات، والهويات وارد، لكنه لا يعني أن نتجاهل القضايا العالمية التي نكون طرفا فيها بحكم وجودنا على ظهر هذا الكوكب، وأن الأزهر الشريف يتطلع إلى إقامة المزيد من صلات التعاون بين سائر المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية في العالم؛ للعمل معًا على تأسيس مواطنة عالمية لا تطمس الهويات، ولا تلغي الخصوصيات، ولا تهدد المجتمعات".

وكيل الأزهر محمد الضويني المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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