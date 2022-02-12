صور.. وزير التعليم العالي يصل بورسعيد لتفقد المنشآت الصحية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، لتفقد عدد من المنشآت الصحية.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فور وصوله لديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بينهم بحضور الدكتور أيمن محمد إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الشئون الصحية في بورسعيد، والدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الصحة، لمناقشة عدد من الملفات الصحية، ومنها: منظومة التأمين الصحي الشامل، وسير العمل في إنشاء المستشفى الجامعي الجديد، وتطوير المنشآت الصحية بالمحافظة.

ومن المنتظر أن يتفقد وزير التعليم العالي عدد من المنشآت الصحية ومنها: المستشفى الجامعي الجديد قبل افتتاح المرحلة الأولى منها، ومستشفيات: النصر والرمد والسلام، والوحدة الصحية بالحي الإماراتي ووحدة علي ابن ابي طالب، ومركز صحة حي الكويت، ومجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.