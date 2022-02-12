رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم

كتب- محمد سامي:

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يتابع رئيس الوزراء خلال الجولة اليوم سير الأعمال والإنشاءات الجارية على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار الجولات المستمرة لرئيس الوزراء ووزراء الحكومة لمتابعة سير الأعمال وتنفيذ المشروعات الجارية في جميع المحافظات وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.