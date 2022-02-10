قرار جمهوري بتعيين 30 مندوبًا مساعدًا في مجلس الدولة من دفعتي 2016 و2017

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين 16 مندوبًا جديدًا مساعدًا بمجلس الدولة من خرجي دفعة 2016.

ونص القرار على: "بعد الإطلاع على الدستور، وقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972، وقراري رئيس الجمهورية رقمي 327 و328 لسنة 2021، وعلى موافقة المجلس الخاص بالشئون الإدارية بمجلس الدولة في جلسته المعقودة بتاريخ 30 أكتوبر 2021، وبناء على ما تم عرضه على وزير العدل، تقرر تعيين الآتي اسمائهم مندوبين مساعدين في مجلس الدولة من خريجي دفعة 2016، كالتالي: