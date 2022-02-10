مسابقة الـ 30 ألف معلم.. الحكومة: 1.8 مليار جنيه سنويا لسد العجز في المعلمين

كتب- مينا غالي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد.

ووافق المجلس على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر لمعلمي نظام التعليم الجديد بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2022/ 2023.

وبذلك تصل التكلفة الكلية للزيادات التي تم إقرارها لمخصصات حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر في السنوات السابقة لمبلغ 3.1 مليار جنيه، وذلك في إطار تطوير نظام التعليم قبل الجامعي وفق برنامج زمني يرتبط بسنوات التطوير للعملية التعليمية، ومتوسط الاستفادة الشهرية للمعلم نحو 900 جنيه.​