رسميا.. الحكومة توافق على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لـ 3 تخصصات

03:26 م الخميس 10 فبراير 2022
رسميا.. الحكومة توافق على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لـ 3 تخصصات

مجلس الوزراء

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كتب- مينا غالي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه / شهريا، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه/ شهريا، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه/ شهرياً)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألفا من الأطباء وهيئات التمريض.

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 / 6 /2022 بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً.

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