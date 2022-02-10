طقس اليوم.. الأرصاد تعلن تجدد فرص الأمطار على هذه المناطق

02:22 م الخميس 10 فبراير 2022
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كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد فرص سقوط الأمطار على العديد من المناطق في القاهرة تكون خفيفة الشدة؛ وأجواء شديدة البرودة نتيجة لنشاط الرياح وتكاثر الغيوم وغياب فترات سطوع الشمس.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن الحرارة على القاهرة 14 درجة مئوية، لافتة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والشرقية والدلتا تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

كما تنشط الرياح على البحر المتوسط وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير على شواطئ المدن الساحلية.

ولفتت الهيئة إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على القاهرة الكبرى.

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الطقس الرياح الامطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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