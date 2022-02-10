تعديل بشأن نزع ملكية العقارات.. 5 قرارات جديدة للحكومة اليوم

كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير الأداء نصف السنوي عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2021/2022 للفترة من 1/7/2021 حتى 31/12/2021، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2021، تمهيدا لإرسالهما إلى مجلس النواب من جانب الهيئة، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.

وجاءت القرارات الجديدة على النحو التالي:

1- وافق مجلس الوزراء على بعض الطلبات المقدمة من تحالف شركتي "سكاتك" النرويجية و"أوراسكوم" وصندوق مصر السيادي، الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة، وذلك للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ( COP27)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، ومن هذه الطلبات دراسة إمكانية تغذية المشروع، بشكل مؤقت، بكمية من الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة الموردة على الشبكة الكهربائية، وفقا لاحتياجات بدء تشغيل المشروع؛ وذلك لحين انتهاء المشروع من إقامة محطة الطاقة المتجددة الخاصة به، على أن يقوم المشروع بإعادة توريد ذات الكميات المستهلكة من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الكهربائية من محطته الخاصة فور تشغيلها.

يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تقديم التسهيلات الممكنة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية؛ إيمانا من الدولة بأهمية مشاركة هذا القطاع في تنفيذ مختلف المشروعات، باعتباره شريكا استراتيجيا معها، وكذلك في إطار الإسراع بتنفيذ هذا المشروع، بما يعزز من دور الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقرر مجلس الوزراء أن يتولى المجلس الأعلى للطاقة دراسة كل مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، في إطار اهتمام الحكومة حاليا بهذه المشروعات.

2- وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية لخدمات تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"؛ وذلك من أجل تعظيم المردود الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي، وخاصة الخدمات التي تعني بتقنيات الاستشعار من البعد.

3- وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية بعض المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بكل من محافظتي الأقصر والإسماعيلية، والهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، كما وافق المجلس على أن تحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محل الهيئة العامة للتأمين الصحي فيما يخص بعض الأصول المؤجرة منها.

4- وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (85)، والمنعقدة بتاريخ 31 يناير 2022 بعدد 40 موضوعا.

5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمباني والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.​