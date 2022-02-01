السكة الحديد تدرس إسناد تشغيل نقل البضائع إلى القطاع الخاص

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن رغبتها في إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص.

ودعت هيئة السكة الحديد، الأطراف المهتمة والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل البضائع للمشاركة في استطلاع رأي في مقر سكك حديد مصر - ميدان رمسيس - الدور الأول - القاهرة - يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت السكة الحديد، إنه على الشركات المهتمة بالمشاركة التواصل معها.

وكافة البيانات الخاصة بالمستندات المبدئية للإدارة والتشغيل موجودة علي موقع الهيئة الرسمي اضغط هنا.

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