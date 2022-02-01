السكة الحديد تدرس إسناد تشغيل نقل البضائع إلى القطاع الخاص

06:59 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
السكة الحديد تدرس إسناد تشغيل نقل البضائع إلى القطاع الخاص

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن رغبتها في إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص.

ودعت هيئة السكة الحديد، الأطراف المهتمة والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل البضائع للمشاركة في استطلاع رأي في مقر سكك حديد مصر - ميدان رمسيس - الدور الأول - القاهرة - يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت السكة الحديد، إنه على الشركات المهتمة بالمشاركة التواصل معها.

وكافة البيانات الخاصة بالمستندات المبدئية للإدارة والتشغيل موجودة علي موقع الهيئة الرسمي اضغط هنا.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر نقل البضائع القطاع الخاص الخدمات اللوجستية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2223

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1891

متعافون اليوم

425911

إجمالي الإصابات

22635

إجمالي الوفيات

358165

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 97 يوما.. وزارة التعليم تعلن موعد بدء الدراسة بالترم الثاني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا