الأميرة خلود آل سعود: الأزهر منارة علمية يقصدها القاصي والداني

01:29 م الثلاثاء 01 فبراير 2022
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى:

أشادت الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، مؤسِّسة فريق الخلود التطوعي؛ بجهود جامعة الأزهر في عقد مؤتمرها الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان: (تغير المناخ التحديات والمواجهة) والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر 2021م.

وأعلنت الأميرة خلود بنت خالد، بحسب بيان صحفي، صادر عن الجامعة، خلال زيارتها لجامعة الأزهر، الثلاثاء، دعمها لجميع المبادرات التي أطلقتها الجامعة دعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها (ازرع شجرة مثمرة باسمك).

وأوضحت الأميرة خلود بنت خالد أن مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، منارة علمية يقصدها القاصي والداني؛ لينهل من علومها العربية والشرعية، مشيرة إلى أن لجمهورية مصر العربية مكانة كبيرة، ولا تشعر بالغربة وهي في مصر الأزهر.

خلود بنت خالد بن ناصر بن عبد العزيز فريق الخلود التطوعي جامعة الأزهر التنمية المستدامة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2223

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

1891

متعافون اليوم

425911

إجمالي الإصابات

22635

إجمالي الوفيات

358165

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..بفائدة 3%.. طرح شقق جاهزة للتسليم الفوري- تفاصيل وموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا