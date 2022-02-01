الأميرة خلود آل سعود: الأزهر منارة علمية يقصدها القاصي والداني

كتب - محمود مصطفى:

أشادت الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، مؤسِّسة فريق الخلود التطوعي؛ بجهود جامعة الأزهر في عقد مؤتمرها الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان: (تغير المناخ التحديات والمواجهة) والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر 2021م.

وأعلنت الأميرة خلود بنت خالد، بحسب بيان صحفي، صادر عن الجامعة، خلال زيارتها لجامعة الأزهر، الثلاثاء، دعمها لجميع المبادرات التي أطلقتها الجامعة دعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها (ازرع شجرة مثمرة باسمك).

وأوضحت الأميرة خلود بنت خالد أن مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، منارة علمية يقصدها القاصي والداني؛ لينهل من علومها العربية والشرعية، مشيرة إلى أن لجمهورية مصر العربية مكانة كبيرة، ولا تشعر بالغربة وهي في مصر الأزهر.