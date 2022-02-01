حق للأسر الأولى بالرعاية.. وزير الأوقاف: لحوم مشروع "صكوك الإطعام" حمراء 100%

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اللحوم التي سيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع "صكوك الإطعام" حمراء 100%.

وأضاف جمعة خلال إطلاق مشروع صكوك الإطعام، الثلاثاء، من مجزر البساتين، أنه يتم فصل الدهون الخارجية تماما عن اللحوم، حتى تصل بشكل طيب إلى الأسر الأولى بالرعاية، متابعا: "هذا حقهم وليس منة من أحد".

وأِشاروزير الأوقاف، إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، طبقا لقاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتم تسليمها لمديري المديريات.

وشدد وزير الأوقاف، على أن مشروع صكوك الإطعام يأتي بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي والتي وصلت تبرعاته العام الماضي لما يقرب من 142 مليون جنيها.