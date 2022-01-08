الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الأربعاء

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 10 أغسطس 2021، يوم الأربعاء الموافق 12 يناير 2022، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتقوم الهيئة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش، حرصاً منها علي حقوق ومصالح الزملاء المحالين للمعاش.