هند صبري: جائزة ساويرس الثقافية أصبحت منارة للإبداع



كتب– أسامة علي:

تصوير– هاني رجب:

أكدت الفنانة التونسية هند صبري أن جائزة ساويرس الثقافية، تقدم كل عام محاور جديدة وأضافت هذا العام محور كتابات الطفل، لأن الكتابة تعد جسرا بين الكبار والأطفال.

وأضافت صبري، خلال حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية: "جائزة ساويرس أصبحت منارة للإبداع على مدار 17 عامًا، وكنت سعيدة لمشاركتي في حفل نقل المومياوات الملكية، واليوم موجودة في حفل جوائز ساويرس الثقافية، وبهذا يكون متحف الحضارة جسراً آخر للجمع بين الماضي الخالد والمستقبل المشرق".

وانطلق مساء اليوم حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.