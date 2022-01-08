أفضل سيناريو لدينا حمزة وسلمى عباس ضمن جائزة ساويرس الثقافية

(مصراوي):

حصدت الكاتبة دينا حمزة، جائزة أفضل سيناريو مكتوب مباشرة للسينما فرع كبار الكتاب، عن نص "علاج طبيعي".

كما حصدت الكاتبة سلمى عباس، جائزة أفضل سيناريو لفرع الشباب عن نص "أربعة أيام ويوم".

وانطلق مساء اليوم حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام في المتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس كانت قد أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التى استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.