فنانون ومثقفون وسفراء أجانب في حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية (صور)

08:26 م السبت 08 يناير 2022
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  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
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كتب– أسامة علي:
تصوير– هاني رجب:

شهد حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشر، حضور عدد كبير من الفنانين والكتاب والمثقفين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول الأجنبية.

واستقبل رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، قبل انطلاق حفل جائزة ساويرس الثقافية.

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها السابعة عشرة، والذي يقام هذا العام في المتحف القومي للحضارة المصرية، مساء اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

جوائز ساويرس الثقافية نجيب ساويرس هند صبري إلهام شاهين إيناس الدغيدي

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