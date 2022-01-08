وظائف ليبيا.. رابط وخطوات التسجيل قبل ساعات من غلق باب التقديم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اليوم السبت، يشهد انتهاء مدة قبول طلبات المتقدمين على 58 فرصة عمل تضم 16 مهنة بالمجال الطبي للعمل بدولة ليبيا الشقيقة.

خطوات وآلية التسجيل

ناشدت الوزارة في بيان اليوم، الراغبين في العمل على هذه المهن، سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص وذلك بالدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج.

وجاءت الخطوات اللازمة للتقديم على النحو التالي:

1- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة واختيار فرص عمل بالخارج اضغط هنا.

2- الدخول على اللينك التالي :اضغط هنا

3- اختيار الدولة التي بها فرص العمل، ثم اختيار الشركة التي بها فرص عمل.

4- اختيار دولة ليبيا، ثم اختيار الشركة ممثلة في مستشفى الداوون القروي.

5- الضغط على بحث والاطلاع على التخصص المطلوب حسب الوظيفة المطلوبة.

6- الاطلاع على تفاصيل المهنة المطلوبة والعدد المطلوب والمؤهل والسن وسنوات الخبرة والتخصص.

7- الضغط على التسجيل على فرصة العمل.

8- تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور أو تسجيل الدخول لأول مرة.

أول طلبية من ليبيا

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن هذه أول طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا.

شروط التقديم

أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.

المهن المطلوبة

من بين المهن المطلوبة: أخصائي عظام، جراحة عظام، و2 أخصائي أشعة تشخيصية، و2 أخصائي عيون، و2 أخصائي أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 طبيب اختصاصي إسعاف وطوارئ، و4 أخصائي جراحة عامة، و4 أخصائي طب أطفال، و4 أخصائية نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائي باطنة، و4 طبيب اختصاصي - عناية حثيثة (دكتوراه في التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائي تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائي تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية في العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائي تمريض عام (بكالوريوس تمريض)، و2 ممرض اختصاصي- تعقيم.