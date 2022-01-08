افتتاح معرض فاروق حسني في البحرين الثلاثاء المقبل

كتب- مصراوي:

يُفتتح الثلاثاء المقبل 11 يناير معرض الفنان فاروق حسنى بمركز الفنون بمملكة البحرين، ويستمر حتى الخامس من فبراير .

ويضم المعرض 45 عملا فنيا من إنتاج عام 2020 و2021 بأسلوب تجريدي يتميز به الفنان فاروق حسني، بالإضافة إلى 7 أعمال نحت مستوحاة من أعمال حسني التجريدية مهداة له ومنفذة من الفنان النحات البحريني خالد فرحان.

وقد تطور أسلوب فاروق حسني في دائرة هذا المذهب الجمالي والفلسفي التحليلي الذي لايزال يهتدي به في حياته، مؤمنا بأن الفن بوجه عام والرسم بوجه خاص يمكن استخدامهما بوصفهما رؤية وأداة لإعادة تشكيل شكل المجتمع وإثرائه، وبذل ما في وسعه لتوصيل مشاعره وتجاربه الذاتية، مستعينا بالألوان المتناغمة والتقابلات المفعمة بالحيوية ومفاجأة التكوين.

ويعد هذا المعرض الثاني للفنان فاروق حسني بمملكة البحرين، وكانت المرة الأولى عام 1992 بمتحف البحرين الوطني.

ويعرف عن الجمهور البحريني أنه متذوق ومحب للفنون والثقافة بوجه عام وللفنان فاروق حسني وأعماله بوجه خاص.

ويعد فاروق حسني علامة فارقة في الثقافة والفنون المصرية، كما أنه أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر والعالم العربي، حيث عرضت أعماله في أهم متاحف العالم متحف المتروبوليتان في نيويورك أمريكا، متحف هيوستن للفنون ومتحف فورت لودرديل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فيجور للفنون في طوكيو اليابان، متحف كاروسيل اللوڤر باريس، متحف الڤيتوريانو روما إيطاليا، والمتحف الوطني في فيينا، والعديد من المعارض الخاصة في الدول الأوروبية والعربية.