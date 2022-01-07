وزير الإسكان يستعرض تفاصيل مشروعات نفذت في الشروق خلال 2021

كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة الشروق خلال عام 2021، لافتاً إلى أن مدينة الشروق هي إحدى مدن الجيل الثاني، التي تتولى وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذها داخل إقليم محافظة القاهرة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع الإسكان بمدينة الشروق شهد خلال 2021، الانتهاء من تسليم 39 عمارة بمحور الإسكان المتوسط نموذج " سكن مصر "، وجارٍ استكمال تنفيذ 66 عمارة سكنية أخرى بالمشروع بنسب إنجاز متقدمة، وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالمشروع، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 29 عمارة، بإجمالي 696 وحدة بمحور الإسكان نموذج (JANNA).

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن قطاع الخدمات شمل الانتهاء من تنفيذ مركز الشباب بمنطقة النوادي وتسليمه، ومدرسة النيل الدولية بمركز المدينة 1، ومول تجاري بمركز المدينة 2، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وأعمال البناء وجارٍ تنفيذ التشطيبات لحضانتين، وطرح مدرسة ثانوى وعددٍ من المشروعات الخدمية الأخرى لتلبية احتياجات سكان المدينة، وجارٍ صدور أوامر الإسناد لبدء التنفيذ.

وأضاف رئيس جهاز الشروق، أن قطاع الطرق، شمل الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق بمناطق إسكان الشباب 100م2، وإسكان الشباب 63م2-70م2، والمنطقة الثامنة عمارات، والحي الخامس، وتنفيذ الطرق بمشروع سكن مصر، كما تم إسناد أعمال رفع كفاءة الطرق بالمناطق من الأولى إلى السادسة عمارات وجارٍ البدء في التنفيذ، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء شمل إطلاق التيار في موزع التوسعة بمحطة المحولات الرئيسية بالمدينة لاستيعاب الأحمال المستقبلية، بجانب تنفيذ عِدة أعمالٍ للكهرباء بالمشروعات السكنية والخدمية والمحاور والطرق بالمدينة.

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