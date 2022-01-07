ضبط أدوية وهواتف محمولة قبل تهريبها مع راكبين بمطار القاهرة - صور

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب أدوية غالية الثمن وهواتف محمولة، الأولى لراكب عربي والثانية لراكب مصري، أخفى الأول المضبوطات داخل حقائبه وعلى جسده، والثاني أخفى الهواتف داخل دورة مياه الصالة لتسليمها لأحد العاملين، وتم ضبط الراكبين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الشرق الأوسط، والقادمة من بيروت، استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك، أحد الركاب وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد شاكر مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات دوائية، قام احمد ابو بكر مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، بتكليف عبد الرحمن الصياد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وجد كمية من العبوات الدوائية، وبتفتيش الراكب ذاتيا وجد كمية أكبر من العبوات الدوائية غالية الثمن.

وفي المحاولة الثانية، لاحظ احمد ابو بكر المشرف على الصالة أثناء مروره اتصال أحد الركاب بطرف آخر، يتفق معه على ترك شئ في "دورة المياه" ، وقام بتتبع الراكب ووجد كيس بلاستيك به هواتف محمولة وبسؤال الراكب عما فعله، أفاد أنه قادم على الخطوط الكويتية وكلفه أحد الاشخاص بتوصيل التليفونات لآخر بالمطار، ليقوم بإخراجها وتهريبها من الدائرة الجمركية، وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة عماد سيد مأمور الجمرك، وجد معه تليفونات أخرى بإجمالي ١٨ هاتفا محمولا.

وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أمر بتسليم الراكب للجهات الأمنية للوصول للشخص الذي كان ينتظر الراكب.

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