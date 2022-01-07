الحكومة ترد على أنباء ارتفاع أسعار اللحوم بالتزامن مع أعياد الميلاد

كتب - أحمد مسعد:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد، وأن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أي زيادات، مُشددةً على توافر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أي مخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، تم اعتماد عدة إجراءات تنفيذية لضبط أسواق اللحوم، أبرزها تكليف مديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش اليومية على أسواق اللحوم، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم ومنتجاتها، ورفع درجة الاستعداد القصوى للأطباء العاملين بالتفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بجانب التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها.

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