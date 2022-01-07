"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا منها 3 ضمن مبادرة "حياة كريمة"
كتب - محمود مصطفى:
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا آخر، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.
وفيما يلى قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مصطفى عبد النبى – قرية مصطفى عبد النبى – مركز بلقاس
2. أبو بكر الصديق منشأة صالح – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف البحيرة
3. على محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول
4. الرحمن – قرية سكران – الدلنجات
5. التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدى شحاته – كفر الدوار
مديرية أوقاف مرسى مطروح
6. الكبير – مدينة براني
مديرية أوقاف الأقصر
7. الراضى – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر
مديرية أوقاف أسوان
8. أبو بكر الصديق – إدفو قبلى – الشيخ إبراهيم
مديرية أوقاف قنا
9. الكويت – الصبريات – دشنا
مديرية أوقاف الشرقية
10. مهدى أباظة – كفر أباظة - الزقازيق
مديرية أوقاف بنى سويف
11. الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بنى سويف
مديرية أوقاف الغربية
12. الرحمة القبلى – محلة مسير - قطور
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثانى
مديرية أوقاف الجيزة
14. السلام الحارة – الواحات البحرية
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان
1. عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب –
شارع النقطة
مديرية أوقاف قنا
2. عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط
مديرية أوقاف البحيرة
3. الرحمن – عزبة الزهيرى القبلية – المحمودية
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