"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا منها 3 ضمن مبادرة "حياة كريمة"

10:51 ص الجمعة 07 يناير 2022
"الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا منها 3 ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة إحلالًا وتجديدًا، و14 مسجدًا آخر، منها 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 465 مسجدًا، منها 397 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و68 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مصطفى عبد النبى – قرية مصطفى عبد النبى – مركز بلقاس

2. أبو بكر الصديق منشأة صالح – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف البحيرة

3. على محارب أبو شوشة العرقوب – كوم البركة – كفر الدوار أول

4. الرحمن – قرية سكران – الدلنجات

5. التوحيد – عزبة عبد الحميد سيدى شحاته – كفر الدوار

مديرية أوقاف مرسى مطروح

6. الكبير – مدينة براني

مديرية أوقاف الأقصر

7. الراضى – أبو الجود – الكرنك – مدينة الأقصر

مديرية أوقاف أسوان

8. أبو بكر الصديق – إدفو قبلى – الشيخ إبراهيم

مديرية أوقاف قنا

9. الكويت – الصبريات – دشنا

مديرية أوقاف الشرقية

10. مهدى أباظة – كفر أباظة - الزقازيق

مديرية أوقاف بنى سويف

11. الرحمن – الكوم الأحمر – مركز بنى سويف

مديرية أوقاف الغربية

12. الرحمة القبلى – محلة مسير - قطور

مديرية أوقاف الإسكندرية

13. الغفور الرحيم – عزبة الكوبانية – المنتزه ثانى

مديرية أوقاف الجيزة

14. السلام الحارة – الواحات البحرية

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

1. عمر بن الخطاب – إدفو – السباعية غرب –

شارع النقطة

مديرية أوقاف قنا

2. عباد الرحمن – نجع داوود – البراهمة - قفط

مديرية أوقاف البحيرة

3. الرحمن – عزبة الزهيرى القبلية – المحمودية

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