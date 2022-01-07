التزامًا بالإجراءات الاحترازية.. البابا تواضروس يستقبل تهاني الميلاد بدون مصافحة

01:53 ص الجمعة 07 يناير 2022
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كتب - مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء الخميس، تهاني العيد ممن حضروا للتهنئة، عن طريق التحية عن بعد، التزامًا بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأعلن قداسته ذلك في ختام عظته بقداس عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشاركه الصلاة عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة والشمامسة، بالإضافة إلى عدد من أفراد الشعب لأول مرة بعد عدة أعياد أقيمت احتفالاتها دون حضور شعبي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما حضر للتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، مع تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا.

الإجراءات الاحترازية البابا تواضروس قداس عيد الميلاد جائحة فيروس كورونا

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