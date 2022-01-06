الطقس في 72 ساعة.. برودة شديدة ليلا وصقيع وأمطار على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس على مدار 72 ساعة قادمة أيام الجمعة والسبت والأحد.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس الجمعة 7 يناير 2022

- شبورة مائية كثيفة خلال التوقيت من 4 لـ 8 صباحا قد تصل حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس السبت 8 يناير 2022

- شبورة مائية صباحا خلال التوقيت من 4 لـ 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد 9 يناير 2022

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سيناء وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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