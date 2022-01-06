القابضة للمياه: تشغيل ماكينات السداد الإلكتروني "POS" بسوهاج

04:29 م الخميس 06 يناير 2022
القابضة للمياه: تشغيل ماكينات السداد الإلكتروني "POS" بسوهاج

ماكينات السداد الإلكتروني POS

كتب- محمد نصار:

قالت الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إنه تم البدء في تشغيل ماكينات السداد الإلكتروني -POS- بجميع مراكز خدمة العملاء في سوهاج.

وبحسب بيان للشركة، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: تمكن هذه الماكينات المواطنين من سداد المبالغ المستحقة عليهم باستخدام كروت السداد الإلكتروني.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن ذلك في إطار حرص الشركة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الإدارية بهدف توفير الوقت والجهد وتنفيذ كافة المهام بدقة عالية.

وأشار نبيل عبدالعليم، رئيس القطاع التجاري، إلى أنه تم إتاحة 24 ماكينة سداد إلكتروني بمراكز خدمة العملاء والتي تتميز بمراقبة العمليات النقدية بشكل دقيق كما تزيد من كفاءة التنظيم في المعاملات النقدية وفي إجرائها بالإضافة إلى إتاحة عرض كافة العمليات التي تمت بشكل سهل ومنظ​م للقراءة.​

ماكينات السداد الإلكتروني POS الشركة القابضة للمياه سوهاج كروت السداد الإلكتروني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. "مجانية على النايل سات".. قناة جزائرية تنقل بعض مباريات كأس الأمم 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا