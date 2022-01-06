تجهيز التقاوي.. تفاصيل استعدادات الزراعة لموسم القطن والأرز وفول الصويا

01:36 م الخميس 06 يناير 2022
تجهيز التقاوي.. تفاصيل استعدادات الزراعة لموسم القطن والأرز وفول الصويا

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجهيز التقاوي والبذور وطرحها في منافذ التوزيع والبيع للمزارعين قبل موسم الزراعة بفترة مناسبة بدأت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي: نحن في مرحلة إعداد وغربلة تقاوي القطن "الذهب الأبيض" لجميع الأصناف وخاصة جيزة 95 نظرا لزراعته مبكرا في محافظات الصعيد ومحصولي الأرز وفول الصويا.

وتفقد الدكتور أحمد عصام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، محطات إعداد التقاوي في الفيوم وكفرصقر بالشرقية، وسخا بكفرالشيخ، وقويسنا بالمنوفية وجنوب التحرير بوادي النطرون، وذلك للوقوف على عملية الإعداد والاستعداد التام قبل موسم الزراعة بثلاثة أشهر.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي موسم القطن فول الصويا حاتم إبراهيم

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