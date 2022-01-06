الأوقاف: نصف شهر مكافأة للعاملين بإدارة خدمة المواطنين

كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مكافأة قدرها نصف شهر من الأجر الأساسي لجميع العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، نظرًا لما بذلوه من جهد في الرد على الشكاوى والاستجابة السريعة لها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن نسبة الرد على شكاوى المواطنين خلال عام 2021م بلغت 100 % وفق بيان البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.