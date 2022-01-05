8592 فرصة عمل برواتب تصل لـ 5 آلاف جنيه.. والقوى العاملة تعلن التفاصيل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث، منها قادرون باختلاف في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.

وتناولت النشرة، إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من ديسمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 927 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 8592 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وأشار إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني http://www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة في 17 محافظة هي: القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس، والإسماعيلية، والقليوبية، ودمياط، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، وقنا، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والدقهلية.