تفاصيل إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر: أسباب القرار ومصير الأهالي

02:36 م الأربعاء 05 يناير 2022
تفاصيل إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر: أسباب القرار ومصير الأهالي

إزالة الحي السادس بغرب مدينة نصر


كتب- محمد نصار:

تشرع محافظة القاهرة في إجراءات هدم منطقة الحي السادس في غرب مدينة نصر بشكل كامل.

وكشف مصدر، لمصراوي، السبب خلف هذا التوجه وهو تطوير المنطقة على نحو يليق بالحي العريق إلى جانب الاهتمام بالطراز الجديد للعقارات التي سيتم إنشائها في نفس المنطقة عقب إخلاءها.

وبين المصدر أنه سيتم التوصل إلى حلول مرضية للسكان سواء من خلال التعويضات المادية النقدية أو الحصول على وحدات سكنية بديلة.

وقالت ميرفت مطر، رئيس حي مدينة نصر غرب بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إزالة منطقة الحي السادس بالكامل.

وأضافت ميرفت مطر، لمصراوي، صباح اليوم الأربعاء، أنه سيتم إزالة المنطقة بالكامل في إطار مخطط تطوير خاص بها.

وأكدت رئيس الحي على أنه من المقرر إقامة منطقة عقارات على الطراز الحديث على نفس الأرض بعد إزالة العمارات الموجودة بها حاليا.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع مع الأهالي وسكان المنطقة من أجل هذا الأمر من قبل المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية

إزالة الحي السادس غرب مدينة نصر ميرفت مطر تطوير الأحياء

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