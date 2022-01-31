مياه أسيوط: تركيب 2500 قطعة موفرة بالمساجد الأهلية والكنائس بالوادي الجديد

11:16 م الإثنين 31 يناير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، تركيب 2500 قطعة موفرة في المساجد والكنائس بمحافظة الوادى الجديد، وذلك استكمالا لخطة الشركة في تقليل الفاقد من خلال تركيب القطع الموفرة للمياه.

وأكد درة في بيان اليوم، أن الشركة أطلقت مبادرة تركيب القطع الموفرة منذ عام ٢٠١٨ بتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا أنه تم البدء بتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس.

وأوضح أن القطع الموفرة تعمل على توفير كمية المياه المستعملة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة فتعطى نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه مما يقلل من كمية المياه المستخدمة ولكن بنسبة توفير كبيرة تتراوح من 60% إلى 60%، والتى تنعكس على قيمة فاتورة استهلاك المياه.

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن جميع قنوات التواصل متاحة للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة أو الاستعلام عن أي استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحي والتي من بينها الخط ساخن 125 من أي تليفون أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى ، وبرنامج CMS الالكتروني.

قطع موفرة للمياه صنابير المياه مياه أسيوط الوادي الجديد

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