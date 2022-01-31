المقاولون العرب تفوز بجائزة الأكثر تأثيرًا في مجال التشييد والبناء

08:51 م الإثنين 31 يناير 2022
المقاولون العرب تفوز بجائزة الأكثر تأثيرًا في مجال التشييد والبناء

المقاولون العرب تفوز بجائزة الأكثر تأثيرًا في مجال

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(مصراوي):
كرمت احتفالية LEADERS 2021 مساء أمس الأحد، شركة المقاولون العرب بجائزة الأكثر تأثيرًا في مجال التشييد والبناء.

وتسلم الجائزة بالنيابة عن المهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة، المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس ادارة المقاولون العرب، وقام بتسليم درع التكريم الاقتصادى الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والإعلامى أيسر الحامدي رئيس مجلس إدارة جريدة عالم المال.

وجاءت احتفالية 2021 LEADERS لتكريم الشخصيات والشركات المؤثرة في الاقتصاد المصري وتم استفتاء مؤسسة عالم المال "THE LEADERS" وفقًا لقواعد مؤسسية وموضوعية وعلى عدة مراحل.

المرحلة الأولى من الاستفتاء "THE LEADERS"، كانت مهمتها اختيار القطاعات التي تم الاستفتاء عليها، وقام 10 خبراء باختيار قائمة مختصرة يتم الاستفتاء عليها، وكذلك اختيار 100 شخصية من الخبراء الاقتصاديين والصحفيين المتخصصين للمشاركة في المرحلة النهائية للاستفتاء.

وتمت مراسم التكريم في احتفالية خاصة شهدت تكريم أكثر من 70 شخصية عامة ومؤسسة وشركة وبنك الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد والتنمية في استفتاء LEADERS 2021.

التشييد والبناء المقاولون العرب LEADERS سيد فاروق

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