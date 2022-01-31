بالصور.. الجيزة: إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بشارع جسر داوود

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(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا لإزالة فورية لأعمال بناء مخالف بشارع جسر داوود بمركز الصف بمحافظة الجيزة.

وقالت محافظة الجيزة، إنها تكثف حملاتها على مدار اليوم للتصدي لمخالفات البناء والحد من الإشغالات وجميع التعديات الموجودة على الطريق العام وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط وردع المخالفين.