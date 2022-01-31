159 محضرًا.. "حماية المستهلك" يشن حملات لضبط الأسواق بـ8 محافظات خلال أسبوع

كتب- محمد سامي:

شن جهاز حماية المستهلك بثماني محافظات حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر، أسفرت عن تحرير (159 محضرًا).

وجاء بيان الجهاز كالتالي :

فرع المنوفية:

قام الفرع بعدد ٦ حملات أسفرت عن تحرير ١٠ محاضر لمخالفات عدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط ٣٠٠ شمعة فلتر غير مدون عليها أي بيانات وليس لها فواتير دالة على مصدرها، وتم عمل محضر لمصنع لتصنيع المراتب لاستخدامه علامات شهيرة بالمخالفة للحقيقة مما يعد سلوكاً خادعاً طبقًا لقانون حماية المستهلك.

فرع الدقهلية:

قام الفرع بعدد ٦ حملات أسفرت عن تحرير ١٦ محضرًا وأسفرت الحملات عن ضبط مركز للطب النفسي وعلاج الإدمان دون ترخيص وتم تحرير عدد من المحاضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

فرع أسيوط:

تم شن عدد ٥ حملات أسفرت عن تحرير ٥٣ محضرًا؛ حيث تم ضبط سجائر مهربة دون سداد الرسوم الجمركية وكمية من المنظفات مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية.

فرع الإسكندرية:

تم ضبط عدد ٢ مركز خدمة وصيانة سلع معمرة لمزاولتهما النشاط دون ترخيص وسلوكهما سلوكاً خادعاً بالإعلان أنهما وكيلاً عدد من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية على خلاف الحقيقة وتقديم خدمة صيانة منتقصة .

وتم ضبط عدد من المحلات التجارية لعدم إصدارها فواتير طبقًا لقانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار .

فرع بورسعيد

تم ضبط كمية من السجائر المهربة دون بندرول وزارة المالية وتم تحرير المحضر اللازم

فرع البحيرة:

تم شن عدد ٥ حملات أسفرت عن ضبط مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة وإغلاق عدد ٦ مراكز طبية تعمل دون ترخيص وإغلاق عدد من المقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

فرع الفيوم:

تم شن عدد ٥ حملات أسفرت عن تحرير ٣٩ محضر بشأن عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم اتباع سياسة الاستبدال والاسترجاع

فرع بني سويف:

تم شن عدد ٥ حملات أسفرت عن تحرير ١٤ محضرًا بشأن ضبط مركز للتغذية العلاجية والتجميل يعمل دون ترخيص وعدم توافر اشتراطات الصحة والسلامة للحفاظ على متلقى الخدمة، كما تم تحرير محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.