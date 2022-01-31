حالة الطقس غدا الثلاثاء.. رمال وأتربة على القاهرة وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - علاء أحمد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء غدا الثلاثاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إن هذه الظواهر تسيطر على مناطق الجمهورية غدا وفق التالي:

طقس القاهرة الكبرى

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة والصقيع ليلا على القاهرة الكبرى، وأتربة عالقة وجو غائم.

طقس الوجه البحري

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأتربة عالقة وجو غائم.

طقس السواحل الشمالية

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

- يسود طقس غائم إلى جانب أتربة عالقة.

طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

- نشاط رياح، وأتربة عالقة وجو غائم.

طقس شمال وجنوب الصعيد

- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.