كيف استعدت وزارة التموين لصرف السلع الشهر المقبل؟.. بيان رسمي يجيب
كتب- محمد سامي:
قال رئيسا شركتَي الجملة (العامة- المصرية) إن المخازن التابعة لهما والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن، قامت بصرف الاستعاضة الأولى لشهر فبراير المقبل.
وأشار رئيسا الشركتين إلى أن المخازن يوجد بها مخزون استراتيجي من السلع يصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف رئيسا الشركتين أن السلع الموجودة بالمخازن ذات جودة عالية وتتم مراقبتها من مديريات التموين والأجهزة المختصة الأخرى.
ونوه أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي، بأن الوزارة توفر شهريًّا 26 سلعة للمواطن على بطاقة الدعم؛ تتنوع بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والزيت بنوعَيه (العبوة زنة واحد لتر والعبوة زنة 800 مللي)، مؤكداً أن شركتَي الجملة تضخان يوميًّا بمنافذ الصرف نحو 4000 طن سكر و3000 طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، بالإضافة إلى السلع الأخرى.
وأكد كمال أن المصيلحي شدد على رئيسَي شركتي الجملة بضخ يومَي للسلع بمخازن الشركتَين للحفاظ على المخزون الاستراتيجي بها؛ تحسبا للتغيرات الجوية وسقوط الأمطار، وشدد أيضًا على مديري المديريات بالمحافظات على متابعة صرف السلع التموينية بمنافذ الصرف؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ومتابعة جودة السلع المعروضة للمواطن.
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