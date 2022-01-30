كيف استعدت وزارة التموين لصرف السلع الشهر المقبل؟.. بيان رسمي يجيب

12:25 م الأحد 30 يناير 2022
كيف استعدت وزارة التموين لصرف السلع الشهر المقبل؟.. بيان رسمي يجيب

أرشيفية

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كتب- محمد سامي:

قال رئيسا شركتَي الجملة (العامة- المصرية) إن المخازن التابعة لهما ‏والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن، قامت بصرف الاستعاضة الأولى لشهر ‏فبراير المقبل.

وأشار رئيسا الشركتين إلى أن المخازن يوجد بها مخزون ‏استراتيجي من السلع يصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية.

‏وأضاف رئيسا الشركتين أن السلع الموجودة بالمخازن ذات جودة عالية وتتم مراقبتها من ‏مديريات التموين والأجهزة المختصة الأخرى.

ونوه أحمد ‏كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي، بأن الوزارة توفر شهريًّا 26 سلعة ‏للمواطن على بطاقة الدعم؛ تتنوع بين الأرز والسكر والمكرونة ومساحيق ‏الغسيل والزيت بنوعَيه (العبوة زنة واحد لتر والعبوة زنة 800 مللي)، ‏مؤكداً أن شركتَي الجملة تضخان يوميًّا بمنافذ الصرف نحو 4000 طن سكر ‏و3000 طن زيت و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، بالإضافة إلى السلع ‏الأخرى.

وأكد كمال أن المصيلحي شدد على ‏رئيسَي شركتي الجملة بضخ يومَي للسلع بمخازن الشركتَين للحفاظ على ‏المخزون الاستراتيجي بها؛ تحسبا للتغيرات الجوية وسقوط الأمطار، وشدد ‏أيضًا على مديري المديريات بالمحافظات على متابعة صرف السلع التموينية ‏بمنافذ الصرف؛ للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ومتابعة جودة السلع ‏المعروضة للمواطن.‏

صرف السلع زارة التموين لسلع التموينية

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