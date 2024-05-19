تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجار القديم



كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس طارق شكري، عضو مجلس النواب، إنه كان هناك حديث في مجلس النواب، عن قانون الإيجار القديم، حيث تم إعداد حصر بعدد الوحدات، لافتًا إلى أن الحوار المجتمعي بشأن القانون يبدأ بعد وصوله إلى البرلمان.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المالك يريد الحصول على الوحدة السكنية الخاصة به دون منازعات وإجراءات طويلة في المحاكم تجعل المالك يكفر بتلك الإجراءات.

وأشار إلى أن بعض الملاك يتخوفون من إيجار عقاراتهم خشية الدخول في مشكلات مثل جمع الإيجار أو استرداد الوحدات متى احتاجوا إليها.