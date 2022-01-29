وزيرا الثقافة والأوقاف يناقشان مواجهة الأفكار المتطرفة في معرض الكتاب

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(مصراوي):

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف بمعرض الكتاب 53.

وخلال اللقاء أثنت عبدالدايم على مساعي وزارة الأوقاف لمجابهة التشدد، مؤكدة تواصل التعاون المثمر بين الوزارتين بهدف نشر التنوير ومجابهة التعصب من خلال الإعداد لإصدار كتب جديدة ضمن سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغات الأجنبية، للتوعية بسماحة الإسلام إلى جانب إصدار كتاب "القيم واحترام الآخر"، وغيرها وهو ما يعظم جهود الدولة في هذا الإطار، مؤكدة ضرورة استمرار توعية النشء والشباب باخطار الفكر الهدام.

ووجّه وزير الأوقاف التهنئة لوزيرة الثقافة على المظهر الثقافي والحضاري والتنظيم المميز الذي تشهده أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتفاعل الجماهيري تجاه الفعاليات، مؤكدًا إيجابية الأساليب التي تنفذها وزارة الثقافة لتيسير حصول أبناء الوطن على مختلف أشكال المعارف ومشاركاتها الحثيثة لكافة الجهات المعنية لتنفيذ استراتيجية الدولة في بناء شخصيات واعية ومستنيرة.

ناقش اللقاء التنسيق بين الجانبين لدعم استثمار الثقافة في مواجهة الأفكار المتطرفة بالمجتمع، وتطوير آليات التعاون لتحقيق أهداف الدولة التنموية في هذا الصدد.